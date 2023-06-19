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عربي-دولي

لقاء مهمّ.. بلينكن يلتقي الرئيس الصيني في بكين

Lebanon 24
19-06-2023 | 05:41
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التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في بكين، يوم الإثنين، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك بحسب أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وعبّر الرئيس الصيني شي جين بينغ لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في أن تساهم زيارته "إيجابياً" في تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما أفادت قناة "سي جي تي إن" الصينية التلفزيونية الرسمية.
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ونقلت القناة عن شي قوله لبلينكن "يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائمًا على الاحترام المتبادل والصدق. آمل أن يساهم الوزير (أنتوني) بلينكن خلال زيارته، إيجابيًا في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

ويأتي هذا اللقاء في اليوم الثاني والأخير من الزيارة التي يجريها بلينكن للصين في إطار الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

والتقى بلينكن في اليوم الثاني من زيارته لبكين بكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في وقت سابق يوم الاثنين، كما التقى بوزير الخارجية تشين قانغ الأحد.

وتأتي هذه الزيارة في وقت شهدت العلاقات الصينية الأميركية توترات كبيرة إثر حرب تجارية غير معلنة بين البلدين مع تشديد أميركي لمنع وصول الصين لتكنولوجيا تخص الرقائق الإلكترونية.

وكان من المفترض أن تجرى هذه الزيارة في فبراير الماضي، إلا أن الولايات المتحدة ألغتها بعد أزمة اختراق منطاد صيني الأجواء الأميركية.

واتهمت الولايات المتحدة حينها الصين بأنها تحاول التجسس على مواقع عسكرية على أراضيها وأسقطت المنطاد بصاروخ، ونددت بكين بالحادث واعتبرت إسقاط المنطاد إهانة لها.
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