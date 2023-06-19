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صحة

خطير جدّاً وينتقل للبشر... ما هو فيروس "هانتا"؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 08:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ منظمة الصحة العالمية حذّرت من وباء محتمل أخطر من جائحة "كوفيد-19".
وتقول الدكتورة يلينا مالينيكوفا، رئيسة قسم علم الفيروسات في الأكاديمية الطبية الروسية للتعليم المهني المستمر: "بالطبع بالإضافة إلى الفيروس التاجي المستجد هناك فيروسات خطيرة كثيرة على الأرض. وأحد هذه الفيروسات يسمى فيروس "هانتا" المسبب لحمى الفأر، الذي بعض أنواعه تصيب الإنسان أيضا. تنتقل فيروسات "هانتا" عن طريق القوارض وبصورة خاصة الفئران. ويسبب فيروس "هانتا" الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة الكلى".
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وتُضيف: "عند الإطلاع على الأوبئة التي تسببها فيروسات "هانتا"، سنرى أنها اكثر انتشارا في الصين وروسيا. وتشير التقارير حاليا إلى ظهور نسخة جديدة من فيروس "هانتا"، يمكن أن تصيب الإنسان مباشرة، وهذا أمر خطير جدا".
ووفقا لها، "فيروس "هانتا" خطير جدا ولكن لا داعي للخوف منه، لأن عدد الإصابات المسجلة ليست كثيرة".
 
 
وتتابع: "بالإضافة إلى ذلك هذا الفيروس مدرج رسميا في قائمة أسلحة الإرهاب البيولوجي". (روسيا اليوم)
 
 
 

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