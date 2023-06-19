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عربي-دولي

هل تصل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 09:00
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أفاد موقع "Walla"، نقلا عن خبير عسكري بولندي لم يذكر اسمه، بأنه قد يتم تسليم أوكرانيا وبولندا مجموعة كبيرة من دبابات "ميركافا" الإسرائيلية، المسحوبة من الخدمة القتالية.

وأشار الموقع إلى أن خبر صفقة البيع المحتملة هذه، انتشر في الأسبوع الماضي.
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في وقت سابق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "اسرائيل" تتفاوض بشأن توريد أكثر من 200 دبابة "ميركافا" من الجيلين الثاني والثالث مع دولتين.


ووفقا لموقع Walla، قد تبدأ "إسرائيل" بمفاوضات حول توريد دباباتها بضغط من واشنطن.
 
 
ونوه الخبير البولندي المذكور أعلاه، بأن هذه الدبابات قد تكون مخصصة  لبولندا وأوكرانيا.

من جانبه، أكد مصدر إسرائيلي مطلع للموقع، أن المفاوضات جارية حول توريد الدبابات مع دولتين من أوروبا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن صفقة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس إدارة الصادرات الدفاعية بوزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال المتقاعد يائير كولاس، أن "إسرائيل" تتفاوض لبيع دبابات ميركافا مع دولتين، واحدة منها في أوروبا.

وأشار الجنرال إلى أن وزارة الدفاع والقيادة السياسية في "إسرائيل" تلتزم بسياسة "واضحة ومتوازنة" التي "تحظر" توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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