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عربي-دولي

أبرز مستجدات أحداث جنين.. آليات الجيش الإسرائيلي "معطوبة" بعد "أشرس" كمين!

Lebanon 24
19-06-2023 | 05:53
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تتواصلُ الإشتباكات في منطقة جنين الفلسطينية عقب عملية عسكريّة نفذها الجيش الإسرائيلي هناك، اليوم الإثنين. (لقراءة تفاصيل الحدث.. إضغط هنا).
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ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إنَّ جيش الإحتلال بدأ عملية إنقاذٍ جديدة لإخراج قوّاته من جنين بعد وقوعها في كمين نفذهُ مقاومون فلسطينون في جنين.

كذلك، ذكرت الشبكة أنّ العمليات الإسرائيلية حالياً تهدف لإخراج المُدرعات العسكرية المعطوبة وسط تحليق مكثف للمروحيات في المنطقة، في حين رجّحت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة أنّ تستمرّ العملية العسكرية التي نفذها جيش الإحتلال في جنين، لساعات عديدة. 

وذكرت التقارير أنّ الإشتباكات في جنين أسفرت عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، فيما ارتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين إلى 4. مع هذا، فقد أفيدَ عن إصابة مُحصور صحفي فلسطيني بالرصاص في جنين. 

ومؤخراً، ندّدت وزارة الخارجيّة الأردنية بالتصعيد الإسرائيلي في جنين، مُحذرة من "استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها".

بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها "تدينُ تكثيف إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية"، فيما وصفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الوضع في الأراضي الفلسطينية بـ"المُقلق جداً". 

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