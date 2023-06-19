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عربي-دولي
"تشبه عبوات استخدمت في لبنان".. ماذا كشف إعلام إسرائيلي عن "كمين جنين"؟
Lebanon 24
19-06-2023
|
05:58
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قال موقع "واللا" العبري، الاثنين، إن العبوة الناسفة التي انفجرت في مخيم جنين مستهدفة آلية عسكرية إسرائيلية تزن حوالى 40 كغ.
وأفاد مسؤول أمني إسرائيلي للموقع بأنّ "العبوة الناسفة التي انفجرت هي شبيهة بعبوات لبنان وغزة"، مضيفاً: "ندرس الآن نوعية المركبات المدرعة التي يمكن أن تستخدم لاحقاً في شمال الضفة الغربية".
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وأدى استهداف الآلية الإسرائيلية إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، وقد أعلن جيش الإحتلال في بيانٍ له إصابة 7 من قواته خلال العملية.
ودارت اشتباكات عنيفة صباحاً في مخيم جنين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمنطقة التي تشهد على إستمرار الإشتباكات فيها.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إنَّ جيش الإحتلال بدأ عملية إنقاذٍ جديدة لإخراج قوّاته من جنين بعد وقوعها في كمين نفذهُ مقاومون فلسطينون في جنين.
كذلك، ذكرت الشبكة أنّ العمليات الإسرائيلية حالياً تهدف لإخراج المُدرعات العسكرية المعطوبة وسط تحليق مكثف للمروحيات في المنطقة، في حين رجّحت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة أنّ تستمرّ العملية العسكرية التي نفذها جيش الإحتلال في جنين، لساعات عديدة.
وذكرت التقارير أنّ الإشتباكات في جنين أسفرت عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، فيما ارتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين إلى 4. مع هذا، فقد أفيدَ عن إصابة مُحصور صحفي فلسطيني بالرصاص في جنين.
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