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عربي-دولي

"تمساح" روسي يضربُ القوات الأوكرانية.. وإعلام أميركي يتحدّث عنه!

Lebanon 24
19-06-2023 | 06:13
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نجحت المروحية الروسية كا - 52 "التمساح" في شن ضربات على وحدات ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفقًا للصحفي الأميركي بيتر سيتشو، فإنّ "الطيارين الروس يقومون بتكييف مهاراتهم في "الصيد"، ويظل "التمساح" مفترساً خارقاً يُخشى منه في ساحة المعركة".
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وأضاف: "تُوجد نسخ من المروحية مجهزة بكاميرا أمامية تعمل بالأشعة تحت الحمراء مثبتة في المقدمة للاستهداف".

ومروحية كا-52 الروسية هي مروحية هجومية مدججة بالسلاح بمقعدين، مصممة للهجمات الهجومية والاستطلاع وحماية المنشآت العسكرية المهمة.

كذلك، فإن هذه المروحيّة مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، ويمكنها حمل عدة أطنان من القذائف والصواريخ.
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