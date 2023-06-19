بالأسماء والأرقام.. تعرّف إلى أغنى 10 نساء في العالم

كشفت بيانات صادرة عن مجلة "فوربس" لائحة جديدة بأسماء أغنى 10 نساء في العالم لعام 2023.. فمن هُنّ هؤلاء؟
1- فرانسواز بيتنكور مايرز
- صافي الثروة: 80.5 مليار دولار
2- جوليا كوك
- صافي الثروة: 59 مليار دولار
3- أليس والتون:
- صافي الثروة: 56.7 مليار دولار
4- جاكلين مارس:
- صافي الثروة: 38.3 مليار دولار
5- ميريام أديلسون:
- صافي الثروة: 35 مليار دولار
6- رافييلا أبونتي ديامانت:
- صافي الثروة: 31.2 مليار دولار
7- سوزان كلاتن:
- صافي الثروة: 27.4 مليار دولار
8- جينا رينهارت:
- صافي الثروة: 27 مليار دولار
9- ماكنزي سكوت:
- صافي الثروة: 24.4 مليار دولار
10- إيريس فونتبونا:
- صافي الثروة: 23.1 مليار دولار