بالأسماء والأرقام.. تعرّف إلى أغنى 10 نساء في العالم

كشفت بيانات صادرة عن مجلة "فوربس" لائحة جديدة بأسماء أغنى 10 نساء في العالم لعام 2023.. فمن هُنّ هؤلاء؟

1- فرانسواز بيتنكور مايرز

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- صافي الثروة: 80.5 مليار دولار

2- جوليا كوك

- صافي الثروة: 59 مليار دولار

3- أليس والتون:

- صافي الثروة: 56.7 مليار دولار

4- جاكلين مارس:

- صافي الثروة: 38.3 مليار دولار

5- ميريام أديلسون:

- صافي الثروة: 35 مليار دولار

6- رافييلا أبونتي ديامانت:

- صافي الثروة: 31.2 مليار دولار

7- سوزان كلاتن:

- صافي الثروة: 27.4 مليار دولار

8- جينا رينهارت:

- صافي الثروة: 27 مليار دولار

9- ماكنزي سكوت:

- صافي الثروة: 24.4 مليار دولار

10- إيريس فونتبونا:

- صافي الثروة: 23.1 مليار دولار









