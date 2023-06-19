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عربي-دولي

إكتشفوا المدن الـ10 الأكثر تلوثاً في العالم.. هل من منطقة عربيّة بينها؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 14:00
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كشف تصنيف جديد لشركة "آي كيو إير" السويسرية لمراقبة جودة الهواء أنَّ مدينة لاهور، العاصمة الثقافية لباكستان حالياً، تتصدر قائمة المدن الأكثر تلوثاً - بمعدل جودة الهواء 187 على مقياس "إيه كيو آي" الأميركي، مقارنة بمدينة دلهي الهندية التي تأتي في المرتبة الثانية بمعدل 185. وللإشارة، فإنّ القائمة بالمدن الـ10 الأكثر تلوثاً في العالم لم تتضمن أي مدينة عربية. 
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وأدى تزايد الضباب الدخاني والهواء المحمل بالجسيمات الدقيقة في لاهور إلى إصابة آلاف الأشخاص بأمراض تنفسية وأمراض أخرى، مما أجبر الكثيرين على البقاء في المنازل لعدة أيام خلال انتشار سحابة دخانية. كذلك، أوصى الأطباء المواطنين بارتداء الكمامات لتجنب الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي.
 
وفي ما يلي قائمة بالمدن الـ10 الأكثر تلوثاً في العالم:
1- لاهور: 
- معدل جودة الهواء: 187  على مقياس "إيه كيو آي" 
2- نيودلهي:
- معدل جودة الهواء: 184  على مقياس "إيه كيو آي" 
3- أولان باتور:
- معدل جودة الهواء: 173  على مقياس "إيه كيو آي" 
4- كولكاتا:
- معدل جودة الهواء: 162  على مقياس "إيه كيو آي" 
5- دكا وبلغراد:
- معدل جودة الهواء: 156  على مقياس "إيه كيو آي" 
6- كاتماندو:
- معدل جودة الهواء: 155  على مقياس "إيه كيو آي" 
7- ليما:
- معدل جودة الهواء: 153  على مقياس "إيه كيو آي" 
8- طهران:
- معدل جودة الهواء: 133  على مقياس "إيه كيو آي" 
9- هانوي:
- معدل جودة الهواء: 123  على مقياس "إيه كيو آي" 
10- زغرب:
- معدل جودة الهواء: 119  على مقياس "إيه كيو آي" 
 
(العربي الجديد)

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