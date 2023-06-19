زوجة رئيس أوكرانيا تزور "إسرائيل".. ما السبب؟

وصلت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أولينا، الاثنين، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث من المقرر أن تلتقي جنوداً أوكرانيين يتلقون العلاج في مستشفيات "إسرائيلية".

Advertisement

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإنّ أولينا ستقوم أيضاً بمجموعة نشاطات إنسانيّة، وستركز فيها زيارتها على قضية علاج ما بعد الصدمة للأطفال والشباب إذ ستزور مستشفى للأطفال وسط "إسرائيل".

كذلك، ستؤدي أولينا برفقة نظيرتها الإسرائيلية ميشال هيرزوغ، مناقشة مهنية مع الائتلاف الإسرائيلي للصدمات ومنظمة "NTL" التي تقدم الرعاية للأطفال وضحايا الصدمات على المستوى الوطني.



