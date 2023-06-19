ليس الأربعاء... متى يبدأ عيد الأضحى في هذا البلد العربيّ؟

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أن فاتح ذي الحجة سيكون يوم الثلاثاء الموافق لـ20 حزيران الجاري.



ووفق المصدر نفسه، فإن عيد الأضحى بالمملكة سيكون يوم 10 ذي الحجة الموافق لـ29 حزيران 2023. (روسيا اليوم)

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