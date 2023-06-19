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عربي-دولي

مصادرة شحنات كوكايين تقدر قيمتها بالملايين!

Lebanon 24
19-06-2023 | 08:30
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اعترض خفر السواحل الأميركي أكثر من 14 ألف رطل من مادة الكوكايين المخدرة، والتي تزيد قيمتها عن 186 مليون دولار في عملية مصادرة عبر المياه الدولية.

وقال خفر السواحل في بيان إن أطقم خفر السواحل أفرغت مخدرات غير قانونية في ميامي يوم الجمعة بعد تسع عمليات ضبط منفصلة في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي، مبينا أن أطقم خفر السواحل وطاقما جويا للعمليات الجوية والبحرية في الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اعترضوا العديد من المهربين المشتبه بهم.
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وقال مسؤولون إن 12 من المهربين المشتبه بهم احتجزوا ويواجهون محاكمة فيدرالية. ولم يتم تقديم أي تفاصيل عن المشتبه بهم أو من أين أتت المخدرات أو وجهتها النهائية.

وارتفع إنتاج الكوكايين والطلب عليه في جميع أنحاء العالم خلال العامين الماضيين، وفقا لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اذار الماضي. ووجد التقرير أن الزيادة في الإمدادات أعقبت تباطؤا أوليا سببه جائحة كوفيد-19. (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
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