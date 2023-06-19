نافالني يُواجه عقوبة سجنية جديدة تصل إلى عشرات السنوات

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يواجه المعارض الروسي المعروف أليكسي نافالني، عقوبة قد تصل إلى السجن لعشرات السنوات في محاكمة جديدة بتهمة "التطرف" بدأت اليوم الاثنين، وتعكس النهج القمعي الذي تعتمده موسكو مع أبرز المنتقدين لسياسات الكرملين الداخلية والخارجية.وسبق لنافالني أن قال إنه مستهدف أيضًا بقضية "إرهاب" يواجه فيها احتمال السجن المؤبد، لكن لا تفاصيل وافرة بشأنها.وتجري المحاكمة في سجن "إي كاي-6" في ميليخوفو على بُعد 250 كيلومترًا من موسكو، في حين لا تزال ملامح الادعاء غير واضحة، ولم يكن أمام محامي الدفاع عن نافالني سوى عشرة أيام لفحص 196 مجلدًا من الملف.وقال نافالني مؤخرًا باستهزاء "رغم أنه من الواضح نظرًا إلى كثرة المجلدات أنني مجرم منهجي ودؤوب، يستحيل أن يفهم أحد بالضبط ما أنا متهم به".ويتهم المعارض الروسي الكرملين برغبته في إبقائه في السجن مدى الحياة لكي يدفع ثمن انتقاداته التي لم تخف رغم سجنه.وعن طريق فريقه، يواصل نافالني النشر بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي للتنديد بشكل خاص بالنزاع في أوكرانيا.وقالت كيرا يارميش، وهي إحدى الناطقات باسم نافالني، في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ المعارض الروسي "يُحاكم لنشاطه السياسي".ويقول مناصرو نافالني إنه يخضع لمعاملة قاسية بشكل خاص في السجن حيث خسر وزنًا، ويتم إرساله إلى الحبس الانفرادي لأدنى ذريعة.وفي رسالة نشرت مطلع حزيران، قال نافالني إنه جرى إرساله للمرة السادسة عشرة إلى زنزانة تأديبية حيث يُترك المعتقلون بمفردهم في ظروف قاسية.ويتهم نافالني إدارة السجن بمضايقته من خلال وضعه مع سجين مصاب بعدوى فيروسية وتفوح منه رائحة كريهة، أو من خلال إجبار السجناء على الاستماع إلى خطابات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. (الحرة)