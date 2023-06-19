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عربي-دولي

هل أوقفت أوكرانيا "هجومها المضاد"؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 15:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ أوكرانيا أوقفت هجومها المضاد على المناطق التي تسيطر عليها روسيا، بهدف إعادة تقييم استراتيجيتها الحربية، وفقا لمعهد دراسة الحرب (ISW). 

قال الكولونيل مارغو غروسبرغ، مركز استخبارات قوات الدفاع الإستونية، إنه في تقديره "لن نشهد هجوما خلال الأيام السبعة المقبلة".
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وبالمثل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 17 حزيران أن القوات الأوكرانية "أوقفت في الغالب تقدمها في الأيام الأخيرة" حيث أعادت القيادة في كييف فحص التكتيكات.

وقال مركز دراسات الحرب الأميركي ISW في آخر تحديث له عن الحرب أن هذه التقارير تتفق مع ملاحظاتها الأخيرة حول نطاق ونهج الهجمات المضادة الأوكرانية المحلية في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد.

وأضاف أن أوكرانيا لم تدخل حتى الآن بمعظم قواتها المتاحة في عمليات الهجوم المضاد، ولا يبدو أنها بدأت "الجهود الرئيسية" للعملية.

وتابع التحديث أن توقف العملية هو أمر شائع في المهام الهجومية الكبرى، وهذا التوقف المؤقت لا يعني نهاية الهجوم المضاد لأوكرانيا. (سكاي نيوز)
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