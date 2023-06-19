Advertisement

عربي-دولي

بلينكن: لا نقبل تغيير الوضع الراهن في تايوان

Lebanon 24
19-06-2023 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1079081-638227839485862198.jpg
Doc-P-1079081-638227839485862198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن النقاش مع الصين هو أفضل السبل لإدارة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن واشنطن لا تقبل تغيير الوضع الراهن في تايوان وتدعم الحل السلمي.

وأضاف مؤتمر صحافي في ختام زيارته للصين، اليوم الاثنين، أن بلاده تدير علاقة معقدة مع الصين عبر الطرق الدبلوماسية، لافتاً إلى أنه دعا وزير الخارجية الصيني لزيارة واشنطن لاستكمال المناقشات.
Advertisement

وأوضح أن بلاده تثق في دعم الصين لضمان الأمن الغذائي العالمي واستمرار تصدير الحبوب من أوكرانيا.

كما شدد على دعم تأمين سلاسل الإمداد العالمية وفقا لمبدأ التجارة العادلة.

وقال إنه أكد للمسؤولين الصينيين ضرورة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
 
إلى ذلك، أوضح أن الشركات الأميركية تريد البقاء في السوق الصينية وغير ذلك سيكون أمرا خطيرا، لافتاً إلى أنه طرح على المسؤولين الصينيين المخاوف الأميركية من ممارسات الشركات الصينية.

وقال إنه أبلغ المسؤولين الصينيين أن واشنطن لا تهدف لاحتواء الصين اقتصاديا، مبيناً أن التعاون الاقتصادي مع الصين في مصلحة الجميع.

وفي هذا السياق، أكد أن واشنطن لا تريد قطع علاقتها بالصين لكن لن تتهاون في حماية مصالحها.


وحول العلاقة مع موسكو، أشار إلى أنه حصل على تطمينات من الصين بأنها لم ترسل أسلحة فتاكة إلى روسيا، مشيراً إلى أن ضرورة أن تكون الصين حذرة تجاه دعم روسيا. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-06-19
11:13 | 2023-06-19
11:00 | 2023-06-19
10:56 | 2023-06-19
10:49 | 2023-06-19
10:30 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website