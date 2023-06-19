بلينكن: لا نقبل تغيير الوضع الراهن في تايوان





وأضاف مؤتمر صحافي في ختام زيارته للصين، اليوم الاثنين، أن بلاده تدير علاقة معقدة مع الصين عبر الطرق الدبلوماسية، لافتاً إلى أنه دعا وزير الخارجية الصيني لزيارة واشنطن لاستكمال المناقشات.

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وأوضح أن بلاده تثق في دعم الصين لضمان الأمن الغذائي العالمي واستمرار تصدير الحبوب من أوكرانيا.



كما شدد على دعم تأمين سلاسل الإمداد العالمية وفقا لمبدأ التجارة العادلة.



وقال إنه أكد للمسؤولين الصينيين ضرورة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن النقاش مع الصين هو أفضل السبل لإدارة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن واشنطن لا تقبل تغيير الوضع الراهن في تايوان وتدعم الحل السلمي.وأضاف مؤتمر صحافي في ختام زيارته للصين، اليوم الاثنين، أن بلاده تدير علاقة معقدة مع الصين عبر الطرق الدبلوماسية، لافتاً إلى أنه دعا وزير الخارجية الصيني لزيارة واشنطن لاستكمال المناقشات.وأوضح أن بلاده تثق في دعم الصين لضمان الأمن الغذائي العالمي واستمرار تصدير الحبوب من أوكرانيا.كما شدد على دعم تأمين سلاسل الإمداد العالمية وفقا لمبدأ التجارة العادلة.وقال إنه أكد للمسؤولين الصينيين ضرورة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

إلى ذلك، أوضح أن الشركات الأميركية تريد البقاء في السوق الصينية وغير ذلك سيكون أمرا خطيرا، لافتاً إلى أنه طرح على المسؤولين الصينيين المخاوف الأميركية من ممارسات الشركات الصينية.



وقال إنه أبلغ المسؤولين الصينيين أن واشنطن لا تهدف لاحتواء الصين اقتصاديا، مبيناً أن التعاون الاقتصادي مع الصين في مصلحة الجميع.



وفي هذا السياق، أكد أن واشنطن لا تريد قطع علاقتها بالصين لكن لن تتهاون في حماية مصالحها.





وحول العلاقة مع موسكو، أشار إلى أنه حصل على تطمينات من الصين بأنها لم ترسل أسلحة فتاكة إلى روسيا، مشيراً إلى أن ضرورة أن تكون الصين حذرة تجاه دعم روسيا. (العربية)