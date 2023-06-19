صندوق النقد الدولي: إقتصاد سلطنة عمان يُواصل النمو

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أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.وقال الصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما 4.3 بالمئة في 2022، كما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3 بالمئة في 2023 ثم ينتعش إلى 2.7 بالمئة في 2024.وأضاف بيان الصندوق، أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية، والمخاطر على التوقعات متوازنة. (سكاي نيوز)