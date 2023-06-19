كارثة السدّ الأوكراني المُدمّر.. ممنوع الشرب أو السباحة أو صيد الأسماك

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تم تحذير الناس في منطقة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، من استخدام المياه المفتوحة للشرب أو السباحة أو صيد الأسماك، بعد أن تبين أنها ملوثة.وتم العثور على البكتيريا الشبيهة بالكوليرا، والتي قالت السلطات الصحية المحلية إنها يمكن أن تسبب التهابات معوية حادة، في العديد من الأنهار ومصبات الأنهار بعد الانهيار المدمر لسد كاخوفكا.كما حذر المركز الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في ميكولايف من ارتفاع مستويات "الأمونيا".وانهار السد، وهو جزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في الساعات الأولى من يوم السادس من حزيران، مما تسبب في تدفق جزئ من إجمالي 18 كيلومترا مكعبا من المياه في خزان السد، لتحدث فيضانات في مساحة واسعة من الأراضي بجنوب أوكرانيا. (سكاي نيوز)