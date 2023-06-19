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عربي-دولي

الخارجية الروسية: القمة الروسية الإفريقية تتبنى خطة عمل للتعاون

Lebanon 24
19-06-2023 | 09:30
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أعلنت الخارجية الروسية عن أنه من المتوقع أن تتبنى القمة الروسية الإفريقية المرتقبة، المزمع انعقادها يومي 26-29 تموز المقبل، خطة عمل بشأن مجالات التعاون ذات الأولوية.

جاء ذلك على لسان السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أوزيروف، حيث تابع: "من المتوقع بنتائج القمة الروسية الإفريقية اعتماد خطة عمل للفترة 2023-2026 لمجالات التعاون ذات الأولوية، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تطوير إمكانات التصدير لمنتجي السلع والخدمات الروس في سياق التعاون الروسي الإفريقي".
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وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن قائمة المشاركين في القمة، ممن أكدوا مشاركتهم، مثيرة للإعجاب. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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