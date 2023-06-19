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عربي-دولي
ولي عهد الكويت لأعضاء الحكومة الجديدة: الكويت أمانة كبرى وجميعا شركاء في تحقيق رؤيتها
Lebanon 24
19-06-2023
|
11:00
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وجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، كلمة للحكومة الجديدة، شدد فيها على أن "الكويت الأمانة الكبرى وجميعا شركاء في تحقيق رؤيتها".
وتوجه إلى الوزراء قائلا: "أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح، عليكم مع بدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري الوعي الكامل واليقظة التامة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين.. وأنا معكم الموجه والناصح الأمين"، ودعاهم إلى "الوعي الكامل واليقظة التامة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين".
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وأكد "ضرورة ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول"، مضيفا: "تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم واطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة. حددوا مكامن الخلل ومواطن القصور وأحسنوا الدراسة والتشخيص وقفوا على الأسباب وضعوا الخطط والأهداف للوصول إلى المعالجة والإصلاح ومن ثم التطوير بكل ثقة وارتياح".
بدوره، قال رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح: "ندرك عظم المسؤولية وما تتطلبه من بذل الغالي والنفيس وواسع الجهد وكامل الوقت لتحقيق آمال وتطلعات أهل الوطن الغالي في مزيد من الرخاء والازدهار والتقدم". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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