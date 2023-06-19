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عربي-دولي

رغم ارتدائهم الزي الصحفي.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف صحفيين خلال عدوانه على مخيم جنين (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2023 | 09:29
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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صحفيين خلال تغطيتهم العدوان على مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية. 
 
 
وقالت وكالة "روسيا اليوم" إن صحافيا لم تكشف هويته، أصيب برصاصة في البطن، وقد هرع عناصر الهلال الأحمر لنجدته ونقله لتلقي العلاج.
 
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بدورها، قالت قناة "الغد" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصحفيين وطواقم الهلال الأحمر في جنين، مشيرة إلى أن الصحفي حازم ناصر مصور قناة الغد سابقًا ضمن المصابين، الـ62 الذين أصيبوا إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.
 
 
 
وكشفت القناة أن "الصحفي حازم أصيب برصاص مباشر في الخاصرة من قوات الاحتلال في المدخل الغربي لمخيم جنين، حيث أطلق الاحتلال الرصاص عشوائيًّا بعد محاصرته في إحدى البنايات، وجرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، وأدخل غرفة العمليات لاستخراج الرصاصة من جسده".
 


وأكدت أن قوات الاحتلال استهدفت عددًا من الصحفيين من بينهم ليث جعار، وحافظ أبو صبرة وعدد من الصحفيين الآخرين، في الوكالات والقنوات الأخرى، وهم محاصرون داخل مبنى لا يستطيعون الخروج، بسبب إطلاق النار تجاههم بتعمد، على الرغم من أنهم يرتدون السترات الواقية والخوذ التي تدل علي هويتهم الصحفية من أجل التغطية.
 
 
ودارت اشتباكات عنيفة صباحاً في مخيم جنين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمنطقة.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة 62 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام منطقة الهدف بمخيم جنين. (الغد+ روسيا اليوم)
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