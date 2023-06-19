رغم ارتدائهم الزي الصحفي.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف صحفيين خلال عدوانه على مخيم جنين (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صحفيين خلال تغطيتهم العدوان على مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقالت وكالة "روسيا اليوم" إن صحافيا لم تكشف هويته، أصيب برصاصة في البطن، وقد هرع عناصر الهلال الأحمر لنجدته ونقله لتلقي العلاج.

#فلسطين: مشاهد متداولة توثق حال الصحفيين خلال تغطيتهم الاشتباكات الجارية مع الاحتلال في مخيم #جنين . pic.twitter.com/4kJFMMejgq — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) June 19, 2023 Advertisement

بدورها، قالت قناة "الغد" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصحفيين وطواقم الهلال الأحمر في جنين، مشيرة إلى أن الصحفي حازم ناصر مصور قناة الغد سابقًا ضمن المصابين، الـ62 الذين أصيبوا إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

قناصة الاحتلال الإسرائيلي يُطلقون الرصاص بشكل مباشر على الصحفيين، رغم ارتدائهم الزي الصحفي الكامل والكاميرات التي يحملونها أثناء تغطيتهم للعدوان على جنين.#جنين_تقاوم✌🏼 #جنين #فلسطين pic.twitter.com/IMFlpPIPBq — Farah Fawaz | فرح فواز (@FarahFawaz90) June 19, 2023

وكشفت القناة أن "الصحفي حازم أصيب برصاص مباشر في الخاصرة من قوات الاحتلال في المدخل الغربي لمخيم جنين، حيث أطلق الاحتلال الرصاص عشوائيًّا بعد محاصرته في إحدى البنايات، وجرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، وأدخل غرفة العمليات لاستخراج الرصاصة من جسده".

لحظة إطلاق الاحتلال النار على الصحفيين وإصابة المصور #الصحفي حازم ناصر في #مخيم_جنين. pic.twitter.com/FIqdRgntXF — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) June 19, 2023





وأكدت أن قوات الاحتلال استهدفت عددًا من الصحفيين من بينهم ليث جعار، وحافظ أبو صبرة وعدد من الصحفيين الآخرين، في الوكالات والقنوات الأخرى، وهم محاصرون داخل مبنى لا يستطيعون الخروج، بسبب إطلاق النار تجاههم بتعمد، على الرغم من أنهم يرتدون السترات الواقية والخوذ التي تدل علي هويتهم الصحفية من أجل التغطية.

ودارت اشتباكات عنيفة صباحاً في مخيم جنين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمنطقة.