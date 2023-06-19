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عربي-دولي

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب هذا البلد

Lebanon 24
19-06-2023 | 09:40
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قالت هيئة إدارة الكوارث في تركيا (آفاد)، إن زلزالا بقوة 4.3 درجات ضرب إقليم أرضروم في شمال شرق البلاد.

وأضافت الهيئة في بيانها، أنه تم تسجيل الهزات في الساعة 14.43 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة أشكالي.
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وذكرت الهيئة، أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 12.52 كلم.

ويوم أمس أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر قد ضرب محافظة أضنة التركية.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في وقت سابق، بوقوع زلزال بقوة 4.6 درجات في محافظة ملاطية شرقي البلاد من يوم الأحد بالتوقيت المحلي. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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