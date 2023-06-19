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عربي-دولي

تقديم مساعدات عاجلة للسودان... غوتيريش: الوضع بات كارثياً

Lebanon 24
19-06-2023 | 10:04
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في كلمة افتتاح مؤتمر تنسيق المساعدات الإنسانية للسودان، المنعقد في جنيف، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الوضع بات كارثياً، محذرا من أن الأزمة تؤثر على دول الجوار والمنطقة برمتها.

كما أبدى قلقه العارم من العنف المتجدد واتخاذه أبعاداً قبلية، وحث أطراف النزاع على الالتزام بالتهدئة والسماح بإيصال المساعدات للمحتاجين.
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كذلك، دعا إلى وقف استهداف عمال الإغاثة ومقار ومخازن المنظمات الأممية.

إلى ذلك، أكد أن مؤسسات الإغاثة الدولية مستعدة لمضاعفة جهودها في السودان، موضحا في الوقت عينه أن 17% فقط من التمويل المطلوب لمساندة السودانيين هو المتاح حالياً.

وكانت الأمم المتحدة أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها للسودان نالت 16% فقط من التمويل المطلوب.

من جهته، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالطرق السلمية.

كما أكد أن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات. وأعرب عن أمله في نجاح إيصال الإغاثة للمحتاجين، مضيفا أن السعودية خصصت مركزا في جدة لتحويل المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك، أوضح أن مركز الملك سلمان خصص 100 مليون دولار للدعم الإنساني بالسودان.

من جهتها، أعلنت قطر خلال المؤتمر تقديم 50 مليون دولار للدعم الإنساني.

بدورها تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو. (العربية)
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