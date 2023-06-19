سيئول ترفض اعتبار مياه محطة فوكوشيما "مياه نفايات نووية"

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دعت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، إلى الامتناع عن الإشارة للمياه المشعة المخطط إطلاقها من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة باعتبارها "مياه نفايات نووية".وأوضح وزير المحيطات سونغ سانغ غون، أن "استخدام هذا المصطلح يسبب مخاوف وقلق مفرطين وغير ضروريين لدى المواطنين.وأضاف أن هذه البلبلة غير الضرورية يمكن أن تحدث أضرارا يتعذر معالجتها لدى الصيادين وفي مجال صناعة الثروة السمكية، مطالبا بالتوقف عن استخدام هذا المصطلح الذي وصفه بـ "المبالغ به".ودحض سونغ تقريرا إعلاميا مقتبسا من بحث أجرته مجموعة مراكز "المهولتز" الألمانية للبحوث العلمية، والذي يفيد بأن المياه الملوثة ستصل شواطئ جزيرة جيجو الجنوبية في غضون سبعة أشهر فقط.وقال إنه بالنظر إلى أن تيارات المياه بالمحيط تشتت المياه الملوثة، فلا يمكن تقريبا التقاط المواد المشعة على شواطئ جيجو، مضيفا أن مستوى التركيز هناك سيكون حوالي واحد لتريليون من المستوى بشاطئ فوكوشيما.ووجه سونغ هذا النداء خلال إحاطة حكومية يومية حول خطة التصريف، بعد أيام من استخدام رئيس الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، باستخدام مصطلح "مياه النفايات النووية" خلال وقفة احتجاجية ضد الخطة. (روسيا اليوم)