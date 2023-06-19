فولكر: إغتصاب 20 امرأة في هجوم واحد في السودان

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بينما تصاعدت التحذيرات الأممية حول خطورة الأزمة السودانية، من قلب مؤتمر تنسيق المساعدات الإنسانية المنعقد في جنيف، أطلق فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تحذيرا من نوع آخر.وأعرب عن صدمته من التقارير التي تحدثت عن عمليات اغتصاب نفذها مسلحون في السودان.كما أوضح في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، في المؤتمر أن مكتبه تلقى تقارير عن أعمال عنف جنسي ضد ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة، قائلا إن ما بين 18 و20 امرأة اغتصبن في هجوم واحد.إلى ذلك أشار إلى أن الجناة في "كافة الحالات تقريبا" كانوا من قوات الدعم السريع.كما أضاف قائلا "ما زلنا نرى صراعا طائشا لا معنى له، يحدث في ظل إفلات كامل من العقاب". (العربية)