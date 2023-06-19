كانت تقيم في بيت مهجور بدون أنوار.. تفاصيل جديدة في جريمة الأم التي قتلت طفلها وأكلت جثته بمصر

استمع قاضي محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، اليوم الاثنين، إلى الشاهدة الرئيسية في قضية سيدة فاقوس، المتهمة بقتل ابنها ذي الخمس سنوات وأكل جثته بعد طهيها.

وأكدت شاهدة الإثبات أن المتهمة غير طبيعية وكانت تقيم في بيت مهجور دون أنوار.

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وقالت الشاهدة الرئيسية في القضية أمام المحكمة، أن المتهمة حفرت حفرة في منزلها القديم وطلبت منها ردمها مع ابنها سعد في وقت سابق، ولما سألتها عن دوافعها، ردت عليها، قائلة: احنا هنصحى تاني بعد ما هنموت.

وأضافت أنها لم تتوقع أن تقتل ابنها بهذا الشكل، إنما كانت تتوقع أن تؤذي نفسها فقط، موضحة أن أسرة المجني عليها سبق وأكدت أنها ليست "ملبوسة"، وقاطعتها المتهمة، قائلة إن هناك من صنع لها عملا وراءه زوجة عمها وزوجة شقيقها.

وسأل القاضي المتهمة عن أسباب وجود المصحف ممزق، فقالت إن ابنها قام بتقطيعه وألقاه في القمامة، بينما أكدت شاهدة الإثبات أن زوجة عمها عندما كانت تقوم بقراءة القرآن فكان يثير غضب المتهمة.

في المقابل، اعترضت المتهمة على كلام الشاهدة الرئيسية، مؤكدة أنها طبيعية وأنا ما فعلته من جريمة غلطة ونادمة عليها.

وطلب محامي المتهمة حضور زوجة عمها وزوجة شقيقها وطبيب نفسي والجيران الملاصقين من بينهم سيدة تدعى انشراح.

وشهدت أولى جلسات محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء وطهي أجزاء منها وأكلها داخل منزلها في قرية أبو شلبي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس زعم المتهمة أنها قد تعرضت لسحر دفعها لجريمتها البشعة، قائلةً: أنا معمول لي عمل.

وأقدمت المتهمة هناء محمد حسن، ربة منزل عمرها 37 عامًا، مقيمة في قرية تابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة فاقوس، على قتل ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، 5 سنوات، داخل المنزل الذي كانت تعيش فيه وطفلها المجني عليه وحدهما في نطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.



ووجهت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس للسيدة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وأنها قتلت طفلها وأخذت في تقطيع الجثة وطهي أجزاء منها لتأكلها بعد طبخها، وقررت إحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق. (روسيا اليوم)