الخارجية الروسية: الغرب يحاول إخفاء مشاركته في تهريب الذهب من السودان

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يحاول إخفاء مشاركة شركاته في تهريب الذهب السوداني.



وقال المصدر: "تكمن وراء هذه الموجة الدعائية، أولا وقبل كل شيء، محاولة "لإخفاء" مشاركة العديد من الشركات الغربية في تهريب ثلثي الذهب السوداني المستخرج، فضلا عن ممارسة "الاستعمار الجديد" المطبق في إفريقيا، ويقوم على مبدأ التبادل غير المتكافئ". (روسيا اليوم)

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