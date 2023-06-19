بعد غرق مواطنيها في اليونان.. مصر تعلن عن أول تحرك رسمي

كشفت وزارة الخارجية المصرية عن تحركاتها بعد غرق عدد من مواطنيها قبالة سواحل اليونان في حادث انقلاب قارب هجرة غير شرعية في المياه الدولية.

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وقالت خارجية مصر إنها تنسق مع سفارتها في أثينا بالتواصل مع الجهات اليونانية المعنية، في إطار متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، يوم الأربعاء 14 حزيران الجاري، وذلك للاطمئنان على أحوال الناجين والعمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين، والضحايا المنتشلين من المياه.وأعلنت وزارة الخارجية في بيانها عن تشكيل مجموعة عمل خاصة، للتعامل مع هذا الحادث الأليم، حيث تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا.وتمكنت فرق خفر السواحل اليوناني من إنقاذ 104 أشخاص، فيما انتشلت 78 جثة. وتتواصل عملية البحث والإنقاذ في المنطقة لتحديد مكان الناجين، لكن فرص العثور على أحياء أضحت ضئيلة للغاية. (روسيا اليوم)