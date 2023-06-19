غوتيريش: هؤلاء أصبحوا التهديد الداخلي الرئيسي في العديد من البلدان

Advertisement

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب إن تحركات "النازيين الجدد" و"المتعصبين البيض" أصبحت التهديد الداخلي الرئيسي لعدد من الدول.وأوضح غوتيريش: "أصبحت حركات النازيين الجدد والمتعصبين البيض تشكل تهديدا كبيرا للأمن الداخلي في عدد من البلدان".كما أضاف بالقول إن "الإرث القاسي لداعش في العراق وسوريا لا يزال يلقي بظلاله على عشرات الآلاف من الأرواح"، كما أشار أيضا إلى أن "التطرف يستمر في النمو بإفريقيا مثل الساحل وجنوبا باتجاه خليج غينيا". (روسيا اليوم)