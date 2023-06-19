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عربي-دولي

الأمم المتحدة ترحب بالمبادرة الإفريقية للسلام في أوكرانيا

Lebanon 24
19-06-2023 | 14:40
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قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمم المتحدة ترحب بجهود الدول الإفريقية حول مبادرة السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد فرحان حق في تصريح صحفي: "نرحب بالجهود التي تبذلها جميع البلدان بما في ذلك البلدان الإفريقية، للحد من التوترات بين روسيا وأوكرانيا.. دعونا نرى ما يمكن إحرازه من تقدم في إطار هذه المبادرة، لكن بالتأكيد، حقيقة أنهم يشاركون في الجهود الرامية إلى التقارب بين الدول علامةٌ إيجابية للغاية".
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واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، وفدا من القادة الأفارقة وصلوا إلى روسيا قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا، حيث يضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر، غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وكشف رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال اجتماع وفد القادة الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بطرسبورغ، أن المبادرة الإفريقية للتسوية في أوكرانيا تقوم على 10 نقاط. (روسيا اليوم) 
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