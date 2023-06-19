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عربي-دولي

بـ500 طائرة ركاب.. صفقة "تاريخية" لإيرباص

Lebanon 24
19-06-2023 | 15:15
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أبرمت شركة "إيرباص" الأوروبية صفقة تاريخية لبيع 500 طائرة ضيقة البدن إلى شركة الطيران الهندية "إنديغو" في افتتاح معرض باريس الجوي، وهو أكبر عدد من الطائرات تبيعه إيرباص لشركة واحدة.
 
وتتجاوز الصفقة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات اتفاقا أبرمته شركة طيران الهند (إير إنديا) في وقت سابق من العام الجاري لشراء 470 طائرة، وذلك ضمن استعدادات أكبر شركتين للطيران في الهند لزيادة في الطلب على السفر الجوي بالمنطقة.
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وجاءت طلبية إنديغو لشراء الطائرات من عائلة "إيه 320 نيو" بعد مفاوضات استمرت شهورا.

وقال بيتر إلبرز، الرئيس التنفيذي لشركة "إنديغو"، في مؤتمر صحفي "هذه مجرد البداية، وهناك المزيد في المستقبل. مع نمو الهند (و) نمو سوق الطيران الهندية.. هذا هو الوقت المناسب لنا لتقديم هذه الطلبية".

ومن المقرر أن تسلم إيرباص الطائرات بين عامي 2030 و2035.
المصدر: الحرة - رويترز
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