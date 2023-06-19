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الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين

Lebanon 24
19-06-2023 | 16:03
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أدانت الإمارات الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها من خلال عمليات القصف الجوي وإطلاق النار، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.
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كما شددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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