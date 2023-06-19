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كوليبا: لن تكفينا الأسلحة بغض النظر عمّا يتمّ تقديمه لنا

Lebanon 24
19-06-2023 | 19:00
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه لن يكون لديهم أسلحة كافية، حتى ينتهي النزاع، بغض النظر عما يتم تقديمه لهم.
وقال كوليبا: "عندما نفوز، سأقول: كان هناك ما يكفي من الأسلحة. حتى تلك اللحظة، لن يكون أي شيء كافيا بالنسبة لي، بغض النظر عن مقدار ما يقدمونه، لن يكون ذلك كافيا، لأنه إذا لم يكن هناك نصر، فهذا يعني أن المساعدات لم تكن كافية".
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وأشار إلى أن القوات الأوكرانية بحاجة الآن إلى قذائف مدفعية وعربات مصفحة للهجوم.
وأضاف: "هذا ما تحتاجه قواتنا بشدة من أجل الهجوم المضاد".

وفي حديثه عن التوقعات من قمة "الناتو"، قال إن كييف بحاجة إلى خطوة حقيقية نحو العضوية في الحلف. (نوفوستي)
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