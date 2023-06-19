عن زيارة بلينكن للصين.. ماذا قال بايدن؟

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في "الطريق الصحيح"، لكنه قال إنه لا يعتقد بأن زيارة نادرة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين أحرزت تقدما.

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وقال بايدن في تعليقه على العلاقات الأميركية الصينية: "نحن على الطريق الصحيح".

وردا على سؤال من الصحفيين إن كان يشعر بإحراز تقدم، قال بايدن: "لا أشعر أن ذلك حدث".

لكن بايدن أشاد بوزير الخارجية الأميركي وقال إنه قام بعمل رائع خلال زيارته.

وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا أمس الاثنين على تحقيق الاستقرار في التنافس المحتدم بينهما حتى لا يتحول إلى صراع، لكنهما أخفقتا في إحداث أي انفراجة كبيرة خلال زيارة نادرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين. (العربية)