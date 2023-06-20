Advertisement

عربي-دولي

بعد حرب أوكرانيا.. دولة أوروبية لا تستبعد تعرّضها لهجوم عسكري

Lebanon 24
20-06-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1079270-638228397456500964.png
Doc-P-1079270-638228397456500964.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير للجيش السويدي أنه لا يمكن استبعاد هجوم عسكري ضد السويد بعد الحرب في أوكرانيا، مشددا على أهمية انضمام البلاد سريعا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولم يحدد التقرير المنشور تحت عنوان "فترة خطيرة" موسكو كالطرف المنفّذ للهجوم المحتمل، لكنه أشار إلى أن الحرب في أوكرانيا وتنامي النفوذ الصيني في آسيا والعالم مسؤولان عن تزايد عدم الاستقرار.
Advertisement

وأفاد التقرير أنه "لا يمكن استبعاد هجوم مسلّح ضد السويد".

وقال النائب المحافظ هانس وولمارك الذي ترأس اللجنة التي صاغت التقرير للصحافيين إنّ روسيا تخوض "نزاعاً مطوّلا مع العالم الغربي بأسره".

وأفادت اللجنة المكوّنة من خبراء وسياسيين من مختلف التوجّهات السياسية أنّ الناتو "سيدافع عن أمن السويد بالشكل الأمثل".

وتابعت أن "الغزو الروسي لأوكرانيا والمطالبات الصينية الإقليمية المتزايدة يظهران أنّ استخدام القوة العسكرية في النزاعات على الأراضي بات واقعاً من جديد". بحسب التقرير.

وأوضحت أنّ سياسة السويد الأمنية تخضع بالتالي لتغيّرات تاريخية.

وبينما عززت السويد بشكل كبير جهوزيتها العسكرية إلا أنه ما زال عليها القيام بالمزيد، بحسب بيتر هولتكفيست، وزير الدفاع السابق والعضو في اللجنة.

وأكّد الوزير للصحافيين أنّ بلاده تحتاج إلى "جيش أكبر" بحلول الخمسية المقبل (2025-2030)، بما في ذلك 10 آلاف مجنّد على الأقلّ سنوياً، مقارنة بالعدد الحالي البالغ ما بين 5000 و6000 سنوياً.

ومنذ حزيران 2022، باتت السويد في وضع دولة "مدعوة" للانضمام إلى الناتو بعد قرنين من عدم الانحياز العسكري.

لكنّ المجر وتركيا تعرقلان انضمامها حتى الآن. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:16 | 2023-06-20
01:00 | 2023-06-20
01:00 | 2023-06-20
00:39 | 2023-06-20
00:24 | 2023-06-20
00:21 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website