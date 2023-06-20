في قضية "بارتيغيت"... هل تم ادانة جونسون

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صادق أعضاء البرلمان البريطاني، الاثنين، بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالكذب على المجلس بشأن حفلات أقامها في "داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق لمكافحة كوفيد، وسحبوا منه شارة دخول البرلمان.في يوم عيد ميلاد بوريس جونسون التاسع والخمسين، أيدت غالبية أعضاء مجلس العموم استنتاجات لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية.وصادق على التقرير 354 نائبا، فيما صوت ضده سبعة فقط، وامتنع عن التصويت العديد من النواب معظمهم من المحافظين.بوريس جونسون الذي أُجبر على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة من الفضائح أبرزها "بارتيغيت"، صار محروما من شارة دخوله إلى مبنى البرلمان التي عادة ما تمنح إلى رؤساء الوزراء السابقين.في التقرير الصادر الخميس في 106 صفحات، خلصت اللجنة إلى أنّه "ضلّل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور... وذلك في مناسبات عدّة".هذا القرار ليس له تأثير كبير، لكنه يمثل إذلالا للمحافظ الكاريزمي والمثير للجدل والذي وصف التقرير بأنه "اغتيال سياسي".وقد استقال جونسون من البرلمان بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره."استعادة الثقة"وبحسب الصحافة البريطانية، دعا رئيس الوزراء السابق أنصاره إلى الامتناع عن التصويت بدلا من التصويت برفض التقرير.تناوب المحافظون والمعارضون على إلقاء الكلمات لأكثر من خمس ساعات في مجلس العموم لإبداء رأيهم في التقرير.وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت في بداية الجلسة إنها ستصوت لصالح التقرير، لكن دون فرض أي خيار على غيرها من النواب معتبرة أنه "يجب على جميع الأعضاء أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم ويجب على الآخرين تركهم وشأنهم في هذا الصدد".أما رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي صار تنافسه مع بوريس جونسون أكثر بروزا من أي وقت مضى، فلم يحضر المناقشة قائلا إنه لا يريد "التأثير" على التصويت.ودعت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي جميع النواب إلى التصويت لصالح التقرير "للمساعدة في استعادة الثقة في ديموقراطيتنا البرلمانية".وقالت النائبة العمالية أنجيلا إيغل إن بوريس جونسون "هرب من الالتزام بالمساءلة عن أكاذيبه... لم يقدم اعتذارا، ولم يبد أي مسؤولية".في المقابل، قال النائب جاكوب ريس-موغ وهو من أشد المقربين من رئيس الوزراء السابق إن اللجنة "حاولت عمداً اعتماد أكثر التفسيرات السلبية... لأنشطة جونسون".عودة إلى الصحافةلا يزال الزعيم السابق يحظى بشعبية في حزبه لإشرافه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد وصل إلى المنصب عام 2019 بعد فوز انتخابي عريض.لكن وفقًا لاستطلاع للرأي، يعتقد 69% من البريطانيين و51% من ناخبي حزب المحافظين أنه كذب بالفعل على البرلمان.وبدأ الصحفي السابق الذي ينتظر طفله الثامن، نشر مقال أسبوعي في صحيفة "ديلي مايل" المحافظة منذ الجمعة.وأثار مقطع فيديو جديد نشرته صحيفة "ذي ميرور" الأحد، يظهر أعضاء من حزب المحافظين يرقصون في حفلة أثناء الوباء في تحد لقواعد الإغلاق، استنكارا قويًا.وجاءت هذه الحلقة الجديدة من "بارتيغيت" في وقت تتعرّض فيه حكومة المحافظين لضغوط أكثر من أيّ وقت مضى من أجل كبح التضخّم وارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والقروض العقارية.بينما يشهد حزب "المحافظين" تراجعاً في استطلاعات الرأي أمام المعارضة العمّالية، سيخوض أربع انتخابات فرعية في الأشهر المقبلة وهو في وضع سيء، بعد استقالة نائب جديد هو ديفيد واربورتون في نهاية هذا الأسبوع بعد اتهامه بتعاطي المخدّرات ومضايقة احدى مساعداته.(الحرة)