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عربي-دولي

"يوتيوب" يحذف فيديو لمرشح الرئاسة الأميركية كينيدي.. ما القصة؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 00:04
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حذف "يوتيوب" مقطع فيديو للمرشح الرئاسي الأميركي، روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الـ35 جون فيتزجيرالد كينيدي، شارحا سبب هذا القرار بمعلومات خاطئة حول التطعيم.

 
وقالت شركة يوتيوب في بيان نقلته قناة NBC News: "أزلنا الفيديو بسبب انتهاك سياسة "يوتيوب" العامة حول التضليل فيما يتعلق باللقاحات، حيث يحظر المحتوى الذي يشير إلى أن اللقاحات تسبب آثارا جانبية بخلاف الآثار الجانبية التي أقرتها الجهات الطبية".

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المرشح كينيدي بدوره، علّق على قرار "يوتيوب" بإزالة الفيديو، متسائلا عما إذا كان يجب على المنصات الإعلامية فرض رقابة على المرشحين للرئاسة الأميركية. (روسيا اليوم)
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