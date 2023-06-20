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بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"

Lebanon 24
20-06-2023 | 00:21
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"، وذلك بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة في بيلاروسيا.
ووصف بايدن منذ يومين إعلان بوتين أن روسيا نشرت أول أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا، بأنه "تصرف غير مسؤول تماما".
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وقال بايدن لمجموعة من المتبرعين في كاليفورنيا، اليوم: "عندما كنت هنا قبل نحو عامين أقول إنني قلق من جفاف نهر كولورادو، نظر إلي الجميع وكأنني مجنون".

وأضاف: "ونظروا إليّ النظرة نفسها عندما قلت إنني قلق بشأن استخدام بوتين أسلحة نووية تكتيكية. هذا حقيقي".
وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قال الأسبوع الماضي إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي قال إن بعضها أقوى ثلاث مرات من القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في 1945.

وهذه هي المرة الأولى التي تحرك فيها روسيا مثل هذا العتاد وهو أسلحة نووية أقصر مدى وأقل قوة يمكن استخدامها في ساحة المعركة خارج حدودها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.


وقالت الولايات المتحدة إنها لا تعتزم تغيير موقفها إزاء الأسلحة النووية الاستراتيجية ردا على الخطوة التي أقدمت عليها موسكو، وإنها لم تر أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي. (العربية)
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