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عربي-دولي

فيديو مرعب.. انقض على امرأة وابنتها في وضح النهار شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
20-06-2023 | 00:24
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انتشر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، حيث قام شاب بالاعتداء بوحشية على امرأة وطفلتها في وضح النهار.

ورصد المقطع الشاب وهو يتربص بالأم والطفلة وهما تقفان أمام باب بيتهما في الشارع ليتحين فرصة الانقضاض عليهما بدافع السرقة على ما يبدو.

لكن يبدو أن الأم ارتابت في هيئته ما دفعها للدخول سريعا وحاولت إغلاق الباب، لكنه انقض عليهما بوحشية ودفع الباب ثم جرهما بمنتهى العنف إلى الشارع ورماهما كالكرة بيده.
 
 
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ولم يكتف بذلك فقد رمى الطفلة مرة أخرى بعيدا ليبحث عن الغنيمة التي أعد عدته لها، ومع مقاومتهما خشي افتضاح أمره ففر مسرعا من مكان الواقعة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المعتدي معروف للشرطة وله سجل جنائي، وجرى اعتقاله عقب هذه الحادثة المروعة.(العربية)





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