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عربي-دولي
من وراء ظهر الكرملين البيت الأبيض عرض على طهران صفقة.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
20-06-2023
|
01:30
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كتب إيغور سوبوتين، في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، حول سعي البيت الأبيض إلى مصالحة طهران.
وجاء في المقال: عارض الحزب الجمهوري الأميركي والسلطات الإسرائيلية رغبة إدارة الرئيس جو بايدن في إبرام صفقة مقتطعة من الاتفاقية مع إيران، بما يؤدي إلى إضعاف ضغط العقوبات على الجمهورية الإسلامية. تفاصيل مسودة الاتفاقات مع طهران، التي ظهرت في وسائل الإعلام الأميركية، تدعو إلى القلق. في الواقع، المبادرة التي يجري الحديث عنها، عبارة عن مذكرة تفاهم غير رسمية.
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ونشرت تفاصيل الصفقة صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن عدد من المصادر. وبحسبهم، تسعى واشنطن للخروج من علاقات المواجهة مع طهران من خلال اتفاق واسع النطاق. تغطي المبادرة الموضوع "النووي" وتلتزم الجمهورية الإسلامية بعدم تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60٪ وتوسيع تعاونها مع المفتشين الدوليين. في الوقت نفسه، مطلوب منها التأثير في سلوك الجماعات الشيعية التي تقصف بشكل منهجي المنشآت العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق. وبالمقابل، فإن الولايات المتحدة تلزم إيران "بالامتناع عن بيع صواريخ بالستية لروسيا"، كما تقول نيويورك تايمز، نقلا عن مصادرها.
وتابع المقال: لقد بدأت واشنطن تتحدث بالفعل عن حقيقة أن إحدى نتائج الاتفاق الأميركي الإيراني المحتمل ستكون زعزعة استقرار الوضع على المستوى الإقليمي.
ومع ذلك، فحتى أشد منتقدي السياسة الإيرانية قد يتراجعون. وهذا يدل على اختلاف الرأي داخل المؤسسة الإسرائيلية. فقد قال رئيس لجنة الكنيست للشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، في تعليقه على النسخة المجتزأة من الاتفاقية: "هذه ليست اتفاقية واسعة النطاق، إنما اتفاقية صغيرة، مجرد مذكرة تفاهم. أظن بأن إسرائيل يمكن أن تتصالح مع هذا إذا جرى إشراف حقيقي على (أفعال الإيرانيين)".
حتى الآن، تحاول الولايات المتحدة وإيران التفاوض بشأن تبادل الأسرى، الذي يُتوقع أن يكون الخطوة الأولى نحو صفقة أوسع.(روسيا اليوم)
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