اوكرانيا... هل تقوم بصنع قنبلة نووية؟

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حذرت الاستخبارات الروسية من مواصلة أوكرانيا العمل على صنع قنبلة نووية قذرة.وقال مدير الاستخبارات الروسية سيرغي ناري-شكين إن أوكرانيا نقلت حاويتين إلى موقع تخزين الوقود النووي المستهلك في تشيرنوبيل ولم تُخْطر الوكالةَ الدولية للطاقة الذرية بذلك.وأشار إلى أن حصول أوكرانيا على قنبلة نووية قذرة يهدد شرق أوروبا والبحر الأسود بالكامل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، الجمعة، أن بلاده نقلت مجموعة أولى من الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا، في ترجمة عملية لما سبق أن أعلنته موسكو في مارس، مشيراً إلى أن روسيا لديها "أسلحة نووية أكثر من حلف الناتو"، ومشدداً: "استخدام الأسلحة النووية ممكن إذا واجهنا خطرا على أمننا".وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ إن "أولى الرؤوس النووية تم نقلها إلى أراضي بيلاروسيا. إنها فقط الأولى. بحلول نهاية الصيف، سننجز هذا العمل بشكل كامل".وذكر أن "نشر الأسلحة النووية التكتيكية" في بيلاروسيا كان ثمرة اتفاق أعلن في مارس مع الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي وضع أراضي بلاده في تصرف موسكو لمهاجمة أوكرانيا. واعتبر بوتين أن هذا الأمر يشكل عنصر ردع "لمن يفكرون في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وأوضح بوتين أن روسيا ستستخدم جميع الوسائل في حالة ظهور تهديد لوجود الدولة الروسية.وقال ردا على سؤال حول إمكانية افتراض استخدام الأسلحة النووية: "استخدام الوسائل المتطرفة ممكن إذا كان هناك تهديد للدولة الروسية، وفي هذه الحالة، بالطبع، سنستخدم جميع القوى والوسائل الموجودة تحت تصرف الدولة الروسية".وذكر أن "روسيا ليست بحاجة لاستعمال الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية".(العربية)