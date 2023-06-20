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عربي-دولي

استطلاع يكشف: عمر بايدن و"دراما" ترامب يضعان الناخبين في أميركا في مأزق!

Lebanon 24
20-06-2023 | 03:45
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أظهر أحدث استطلاع لمجموعات التركيز الخاصة بموقع "أكسيوس الأميركي ان عمر الرئيس الأميركي جو بايدن يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لبعض الناخبين المتأرجحين في ولاية كارولينا الشمالية الذين دعموه في عام 2020، ولا شيء يمكنه فعله تقريبًا لتهدئة هذه المخاوف وفقًا ".
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وقال هؤلاء الناخبون، الذين دعموا بايدن في عام 2020 بعد أن دعموا الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2016 ، إنهم يشعرون "بالقلق" و "الإرهاق" وبدون "الثقة" عندما يشاهدون بايدن يتعثر في كلماته (أو في كيس الرمل على المنصة).

لكن على الرغم من تركيزهم الشديد على تقدمه في السن، قال تسعة من 11 مشاركًا في المجموعة إنهم سيصوتون لبايدن البالغ من العمر 80 عامًا في انتخابات العودة ضد ترمب، الذي أتم السابعة والسبعين يوم الأربعاء الماضي.

وتابع موقع "أكسيوس"، أنه اختار مجموعتين على الإنترنت امس الاثنين من 11 ناخبا من سكان نورث كارولينا وكانوا مزيجًا من ثلاثة ديمقراطيين وجمهوري واح، وسبعة مستقلين.

وعلى الرغم من أن المجموعة ليست عينة ذات دلالة إحصائية مثل الاستطلاع، إلا أن الإجابات تظهر كيف يفكر ويتحدث بعض الناخبين عن الأحداث الجارية.

وقال بعض هؤلاء الناخبين إن ظهور بايدن العلني أكثر أهمية بالنسبة لهم مما يقوله الطبيب عن صحته.

وقال كيث البالغ من العمر 59 عامًا: "أعتقد أن شخصيته العامة هي التي تسبب له في المشاكل. أنا رجل من نوع أرني ولا تخبرني".

وكافح الناخبون للعثور على إجابة مناسبة عما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يفعله بايدن لتخفيف مخاوفهم حول عمره.

وقال ناخبو كارولينا الشمالية إن عمر بايدن يجعله بعيدًا عن أميركا الحديثة. ويشعر معظمهم بمشاعر سلبية عندما يرونه أو يسمعونه وهو يتحدث، ويريدون من بايدن أن يناقش أي منافس ديمقراطي أساسي آخر لإثبات قدرته العقلية.

وقال ريتش ثاو، رئيس الدراسة الاستطلاعية والذي أدار مجموعات التركيز: "عندما يتعلق الأمر بعمر الرئيس بايدن، ينظر إليه الناخبون المتأرجحون بمزيج من القلق والازدراء". وأضاف "لديهم صلابة واضحة في أرائهم حتى عندما يشهد الأطباء أنه قادر على التعامل مع الوظيفة".

لكن أيضا كان معظمهم قلقًا بشأن عمر ترامب، لكنها ليست مشكلتهم الرئيسية معه وقال أحدهم إن ترامب يبدو "ذكيًا" و "حادًا" ومشكلتهم الرئيسية مع ترامب هي الدراما! (العربية)

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