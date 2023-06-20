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عربي-دولي

ولي العهد الكويتي: بلادنا تقف أمام مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح

Lebanon 24
20-06-2023 | 03:17
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أكد وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أنّ "هناك مرحلة جديدة يقف أمامها الجميع في بلاده، وعنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت".
 
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وفي كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، قال الصباح: "بعد أن قال الشعب صدق كلمته وأثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته واستجاب لتصحيح المسار وعلم أن الإصلاح سبيل النهضة والاستقرار، وبعد أن عدنا للأمة مصدر السلطات لاختيار أعضاء مجلس الأمة، نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل سويا من أجل هدف واحد ومصلحة واحدة يجمعنا كيان عظيم اسمه الكويت".
 
 
ودعا الصباح أعضاء مجلس الأمة إلى تفعيل التعاون البنّاء مع الحكومة، وأضاف: "نؤكد أنه لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وإننا لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور".
 
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