يعتبر الأمن البحري، وتحديداً في مضيق هرمز، من أكثر المصالح إلحاحاً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وتنقل ناقلات النفط ما يقرب من 17 مليون برميل من النفط يوميًا عبر هذا المضيق.

وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "بهدف حماية هذه المصلحة الحيوية، حافظت الولايات المتحدة على الآلاف من القوات الأميركية والمنشآت العسكرية في الخليج الفارسي. إلا أن الوجود البحري الصيني المتزايد في المنطقة جعل البعض في واشنطن يتكهنون بأن نفوذ الولايات المتحدة هناك بدأ يتضاءل ما دفع دول الخليج إلى التحول نحو بكين. وبناء على ذلك، ستحاول الصين تأكيد هيمنتها الجديدة في الخليج وتهديد وصول الطاقة البحرية الأميركية في المنطقة، الأمر الذي سيسبب أضراراً جسيمة للاقتصاد الأميركي".

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وتابع الموقع، "عوضاً عن ذلك، وبدلاً من اعتبارها تهديدًا، يجب على واشنطن أن تدرك أن هناك فوائد لتدخل الصين في الشرق الأوسط، ويشمل ذلك الاستقرار الإقليمي، كما يتضح بالفعل من الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران. كما ومن المرجح أن يشكل الشرق الأوسط عبئاً مالياً وعسكرياً على بكين، إلا أن هذا الأمر سيسمح للولايات المتحدة بتقديم المساعدة لهذه الدول في إطار تنافسها الحالي مع الصين. على سبيل المثال، إذا أصبحت الصين متورطة في صراعات الشرق الأوسط، فإن هذا من شأنه أن يستنزف الموارد ويقلل من قدرتها على تحدي القوة الأميركية على جبهات أخرى. في هذا الإطار، استثمرت الصين ما يقرب من 200 مليار دولار في أميركا اللاتينية، ما ساهم في توسيع قدرتها على التأثير في السياسة الإقليمية. ولقد كانت تضغط على دول أميركا الجنوبية، الأرجنتين على وجه الخصوص، للسماح ببناء قواعد عسكرية. ولكن إذا أصبحت الصين منشغلة بالمشاكل في الشرق الأوسط، فستصبح رغماً عنها بعيدة عن هذه المشاريع".

وأضاف الموقع، "في الواقع، إن بكين تتحرك في هذا الاتجاه. على سبيل المثال، أدى اضطهاد الصين الداخلي للمسلمين إلى ظهور العشرات من الجماعات الإسلامية الصينية المسلحة في سوريا والعراق وأفغانستان. كما واستهدفت تفجيرات متعددة مواطنين صينيين في كل من أفغانستان وباكستان. علاوة على ذلك، أنشأت الصين أيضًا قاعدة بحرية في جيبوتي، مع مواقع قواعد أخرى محتملة في باكستان وسريلانكا وجزر المالديف، ونشرت الآلاف من القوات الخاصة في سوريا".

وبحسب الموقع، "في الوقت نفسه، فإن المخاوف بشأن استخدام الصين لنفوذها الإقليمي الجديد لإلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية الأميركية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشؤون الطاقة، ليست مهمة. فبسبب اندماج الولايات المتحدة الراسخ في التجارة العالمية، فإن أي ضرر يلحق بأمن الطاقة البحرية الإقليمية الأميركية من شأنه أن يضر بالجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تحاول الصين تعزيز العلاقات معها. وبالتالي، فإن التهديد المباشر للولايات المتحدة بهذه الطريقة يتعارض مع أهداف الصين الخاصة. فباستثناء الأضرار الجانبية، فإن مثل هذه التحركات قد تدعو أيضًا إلى الانتقام. وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير على بحر الصين الجنوبي، ودوله الإقليمية، ومناطق أخرى حيوية لنفوذ الصين وتجارتها. وبالتالي، إذا مارست بكين نفوذها في الشرق الأوسط بطريقة تضر بشكل مباشر بالمصالح الاقتصادية الأميركية، فيمكن لواشنطن الرد بسهولة".

وتابع الموقع، "هناك بعض الإجراءات الاستباقية التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها إذا كانت ترغب في تعظيم المخاطر المكلفة للصين. أولاً، يمكن لواشنطن أن تقلل من المصالح المشتركة بين الصين وسكان المنطقة مع ترك مجال كبير للتوسع الصيني. ففي ظل عدم انتقاد جهود حفظ السلام الصينية من قبل الولايات المتحدة، سيصبح عدد الدول الذين يروا في التعاون مع الصين أنه طريقة "لتحدي" الولايات المتحدة أقل. كما ويجب على الأخيرة أيضًا التركيز على تقليص وجودها العسكري المكثف في الشرق الأوسط، ما سيدفع الصين إلى محاولة سد الفجوات التي نتجت عن تراجع أميركا في المنطقة. بهذه الطريقة، تصبح المصالح والقوات الصينية في نهاية المطاف أهدافًا بارزة للجهاديين المتشددين في ظل التراجع الأميركي المتزايد".

وختم الموقع، "يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في مواقفها الحالية تجاه توسع الصين في الشرق الأوسط واعتبارها كما يلي: فرصة للسماح للصين بارتكاب أخطاء باهظة الثمن. تحتاج واشنطن إلى الاعتراف بأن كل ما تنوي الصين فعله في المنطقة لن يهدد المصالح الأميركية. ليس هذا فقط، ولكن قد تساهم بعض مبادرات الصين في جلب الاستقرار في الأماكن التي فشلت الولايات المتحدة تاريخياً في تحقيق الاستقرار فيها. إن الولايات المتحدة ليست مضطرة الى التصرف بشكل حاسم إلا في الحالات المحددة جيداً والتي تكون فيها المصالح الأميركية معرضة للخطر بشكل مباشر. خلاف ذلك، كل ما تحتاجه الولايات المتحدة هو أن تراقب بحذر تطورات الأحداث وتتجنب التدخل المبكر".