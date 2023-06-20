27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكويت.. مجلس الأمة الكويتي يختارُ أحمد السعدون رئيساً له بالتزكية
Lebanon 24
20-06-2023
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
زكى مجلس الأمة الكويتيّ في جلسته العادية الأولى، اليوم الثلاثاء، النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.
وغادرت الحكومة قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيداً لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.
Advertisement
يذكر أن النائب السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.
وعمل السعدون وكيلاً مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف وهو مؤسس لنادي كاظمة الرياضي في عام 1964 ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976.
(كونا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن حسابات "الدولار".. ماذا فعلت المصارف؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن حسابات "الدولار".. ماذا فعلت المصارف؟
14:51 | 2023-06-19
19/06/2023 02:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
14:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
09:50 | 2023-06-19
19/06/2023 09:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع يرصد وقوع طائرة ملكية اردنية.. من كان على متنها وما مصيرهم؟ (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع يرصد وقوع طائرة ملكية اردنية.. من كان على متنها وما مصيرهم؟ (فيديو)
09:08 | 2023-06-19
19/06/2023 09:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. انقض على امرأة وابنتها في وضح النهار شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مرعب.. انقض على امرأة وابنتها في وضح النهار شاهدوا ماذا حصل
00:24 | 2023-06-20
20/06/2023 12:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:50 | 2023-06-20
أوروبا بصدد تقديم 55 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا
08:30 | 2023-06-20
"ناسا" تنشر فيديو لكوكب الأرض... الخطر كبير والحياة مُهدّدة
08:30 | 2023-06-20
بولندا تبرر احتجاز طائرة وفد جنوب إفريقيا في مطار وارسو
08:15 | 2023-06-20
ترامب: تربطني علاقة قوية مع بوتين
08:04 | 2023-06-20
مصر تدشن "ممراً إنسانياً" لدعم المتضررين من الصراع في السودان
08:00 | 2023-06-20
تفاصيل مثيرة تُكشف عن مفاوضات فلسطينية - إسرائيليّة.. ماذا قيل عن القدس؟
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
20/06/2023 15:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
20/06/2023 15:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
20/06/2023 15:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact