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الكويت.. مجلس الأمة الكويتي يختارُ أحمد السعدون رئيساً له بالتزكية

Lebanon 24
20-06-2023 | 05:54
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زكى مجلس الأمة الكويتيّ في جلسته العادية الأولى، اليوم الثلاثاء، النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.
وغادرت الحكومة قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيداً لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.
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يذكر أن النائب السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.
وعمل السعدون وكيلاً مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف وهو مؤسس لنادي كاظمة الرياضي في عام 1964 ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976.(كونا)
  
 
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