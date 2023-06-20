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عربي-دولي

أزمة السودان.. وزير الخارجية السعودي يجرى اتصالين بالبرهان وحميدتي

Lebanon 24
20-06-2023 | 06:01
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أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وجرى خلال الاتصالين الهاتفيين بحث مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية السعودي أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.
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كذلك، جدد الأمير فيصل بن فرحان، "دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".
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