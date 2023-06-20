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عربي-دولي

لافتة على قبر قاتل نيرة أشرف تُثير الغضب.. من وضعها؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 06:52
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أثارت لافتة رخامية على قبر محمد عادل، المدان بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، غضب أهالي المحلة الكبرى في مصر.

وكُتب على اللافتة "عريس الجنة الشهيد محمد عادل عوض"، إلا أن هذه اللافتة اختفت بعد يوم واحد من وضعها على قبر محمد عادل.
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وأفادت مواقع إخبارية، أن أسرة المدان بالقتل هي من وضعت هذه اللافتة على قبره، ما تسبب في نشوب مشادات كلامية بين عائلة عادل والمشرفين على مقابر الصدقة، ما أدى لطردهم كون المقبرة غير مملوكة لهم. (العربية)
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