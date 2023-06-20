على مدار الأيام الماضية وتحديداً عقب قتل مجند مصري 3 جنود إسرائيليين قبل أسبوعين، وجّهت وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات خطيرة للشرطة المصرية التي تعمل عند معبر طابا الحدودي.



وفي السياق، قال جندي إسرائيلي سابق: "قبل أيام قليلة، جئت مع صديق للسفر في سيناء، ومررت الحقيبة عبر جهاز التفتيش وفجأة سقطت الحقيبة على الأرض والمفتش الأمني قال إن هناك كيساً من الماريجوانا يحتوي على 20 غراماً وكان ملكاً لي.. لقد صُدمت، فأنا لم أتطرق للمخدرات، ولم أتعاط المخدرات مطلقاً. لقد قمت بفحص حقيبتي قبل الرحلة وكانت نظيفة".

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وخلال حديثه، ادّعى الجندي الإسرائيلي السّابق أن الجنود المصريين هم من وضعوا هذه المخدرات في حقيبه.



وأضاف الموقع الإسرائيلي أن حالة أخرى تمّ نشرها منذ فترة طويلة حيث اندهش العشرات من الإسرائيليين الذين وصلوا إلى سيناء بخدعة كبيرة إذ حجزوا أماكنهم مسبقا ودفعوا مقابلها، ليكشتفوا بعد ذلك أن الغرف كان قد سكنها ضيوف آخرون حيث كانت سيناء مشغولة بالكامل خلال الأعياد. وفي السياق، قال جندي إسرائيلي سابق: "قبل أيام قليلة، جئت مع صديق للسفر في سيناء، ومررت الحقيبة عبر جهاز التفتيش وفجأة سقطت الحقيبة على الأرض والمفتش الأمني قال إن هناك كيساً من الماريجوانا يحتوي على 20 غراماً وكان ملكاً لي.. لقد صُدمت، فأنا لم أتطرق للمخدرات، ولم أتعاط المخدرات مطلقاً. لقد قمت بفحص حقيبتي قبل الرحلة وكانت نظيفة".وخلال حديثه، ادّعى الجندي الإسرائيلي السّابق أن الجنود المصريين هم من وضعوا هذه المخدرات في حقيبه.وأضاف الموقع الإسرائيلي أن حالة أخرى تمّ نشرها منذ فترة طويلة حيث اندهش العشرات من الإسرائيليين الذين وصلوا إلى سيناء بخدعة كبيرة إذ حجزوا أماكنهم مسبقا ودفعوا مقابلها، ليكشتفوا بعد ذلك أن الغرف كان قد سكنها ضيوف آخرون حيث كانت سيناء مشغولة بالكامل خلال الأعياد.

خبيرة تعلق



بدروها، وصفت الدكتورة رانيا فوزي، الخبيرة في تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، كل الكلام الإسرائيلي بـ"الكاذب"، مشيرة إلى أنّ ما قام به الشرطي المصري الشهيد محمد صلاح عند الحدود من خلال قتله 3 جنود إسرائيلي، أظهر ضعف قوة الردع لدى الجنود الإسرائيليين.

وبحسب فوزي، فإن ما جرى دفع وسائل إعلام إسرائيلية إلى بث أخبار كاذبة لتشويه صورة الشرطة المصرية وإلصاق اتهامات باطلة لها عبر الحديث عن ظاهرة جديدة ومقلقة تحدث عند معبر طابا الحدودي، وتضيف: "الإدعاءات تقول إنّ الشرطة المصرية تقوم بزرع المخدرات في حقائب الركاب، وبعد اكتشافها يطلبون المال من أجل إطلاق سراحهم".