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عربي-دولي

الصين ترحب بزيادة عدد الرحلات الجوية مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
20-06-2023 | 07:17
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها ترحب بزيادة عدد الرحلات الجوية بين الصين والولايات المتحدة، والتي "ستعود بالنفع على كلا الجانبين".

وخلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين، والتي اختتمت الاثنين، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن الجانبين اتفقا على ذلك مناقشة زيادة عدد الرحلات الجوية وتبادل الطلاب ورجال الأعمال.
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وقال بلينكن الاثنين، إن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الصين على زيادة عدد الرحلات المباشرة.
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