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عربي-دولي

بولندا تبرر احتجاز طائرة وفد جنوب إفريقيا في مطار وارسو

Lebanon 24
20-06-2023 | 08:30
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قال بافيل جابلونسكي نائب وزير خارجية بولندا، إن وفد جنوب إفريقيا وأثناء زيارته إلى بولندا، لم يُدرج في وثائق التصريح، وجود كمية كبيرة من الأسلحة التي كانت على متن الطائرة.

وأضاف نائب الوزير، على هواء محطة إذاعية RMF FM: "لم يكن الأمر كما يزعمون بأننا لم نسمح لوفد جنوب إفريقيا بمغادرة الطائرة. كان يمكن للوفد أن يغادر الطائرة ... كانت هناك بعض الانتهاكات الإجرائية، نحن نتحدث عن وجود مواد خطرة. كان هناك عدد كبير من الأسلحة غير المصرح بها مسبقا".
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وتابع المسؤول البولندي: "في هذا المجال، المبادئ والإجراءات واضحة بما فيه الكفاية. يجب التصريح مسبقا عن كل المواد المرفقة غير آمنة. هذا الإجراء معروف للجميع بما في ذلك لضيوفنا. ونظرا لعدم اكتمال بعض الإجراءات الرسمية، لم تتمكن هيئة حرس الحدود البولندية من منح موافقتها".

ووقع الحادث المذكور في وارسو يوم الخميس الماضي، حيث علق حراس رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي كان متوجها لإجراء مفاوضات في كييف بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين، في المطار لمدة يوم. واتهم رئيس جهاز الأمن المرافق لرئيس جنوب إفريقيا الجانب البولندي بمحاولة تعطيل مهمة السلام. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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