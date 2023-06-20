حاكم دارفور يطالب بتحقيق دولي في أعمال العنف بالإقليم

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دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي إلى إجراء تحقيق دولي في "العنف" ضد سكان المنطقة التي شهدت بعضا من أسوأ المعارك في الصراع الدائر في السودان.وحث مناوي مجلس الأمن الدولي على السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "الجرائم والاغتيالات" التي وقعت في المنطقة الغربية خلال الشهرين الماضيين.انزلق السودان إلى الفوضى بعد اندلاع القتال في منتصف نيسان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.وقال مناوي إن "القوة المفرطة" استخدمت ضد السكان في العديد من المناطق في المنطقة، بما في ذلك الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.ونقلت أسوشيتد برس عن مناوي قوله في مقطع فيديو نشر يوم الاثنين على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى حرب الإبادة الجماعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، "ما يحدث في دارفور الآن لا يقل عما حدث في عام 2003″.وتحدث عن مقتل سكان واغتصاب نساء ونهب وحرق للممتلكات و"اغتيالات" لقادة المنطقة السياسيين والمجتمعيين، بمن فيهم والي غرب دارفور.