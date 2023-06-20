ترامب: تربطني علاقة قوية مع بوتين

Advertisement

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن لديه علاقة جيدة وقوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم أنهما لم يتواصلا منذ فترة طويلة.وأشار ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إلى أنه لو بقي في رئاسة الولايات المتحدة، لما بدأ بوتين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأكد أنه أبلغ الرئيس الروسي، "إذا قررت روسيا بدء العمليات القتالية فستكون هناك عواقب وخيمة وستتحول ذلك إلى كارثة".وشدد على أنه وعد باتخاذ إجراءات مناسبة، إذا تطورت الأحداث بهذا الشكل.وقال: "على الأغلب لم يصدقني بوتين، إلا بنسبة عشرة في المائة فقط. وعشرة في المائة هي كل ما هو مطلوب".ويؤكد ترامب أنه كان سيستطيع، دفع موسكو وكييف إلى الاتفاق في يوم واحد. (روسيا اليوم)