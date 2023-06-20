Advertisement

عربي-دولي

ترامب: تربطني علاقة قوية مع بوتين

Lebanon 24
20-06-2023 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1079437-638228711952823997.jpg
Doc-P-1079437-638228711952823997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن لديه علاقة جيدة وقوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم أنهما لم يتواصلا منذ فترة طويلة.

وأشار ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إلى أنه لو بقي في رئاسة الولايات المتحدة، لما بدأ بوتين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
Advertisement

وأكد أنه أبلغ الرئيس الروسي، "إذا قررت روسيا بدء العمليات القتالية فستكون هناك عواقب وخيمة وستتحول ذلك إلى كارثة".

وشدد على أنه وعد باتخاذ إجراءات مناسبة، إذا تطورت الأحداث بهذا الشكل.

وقال: "على الأغلب لم يصدقني بوتين، إلا بنسبة عشرة في المائة فقط. وعشرة في المائة هي كل ما هو مطلوب".

ويؤكد ترامب أنه كان سيستطيع، دفع موسكو وكييف إلى الاتفاق في يوم واحد. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:09 | 2023-06-20
12:00 | 2023-06-20
11:47 | 2023-06-20
11:30 | 2023-06-20
11:00 | 2023-06-20
10:30 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website